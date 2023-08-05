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Минтранс Подмосковья призывает пешеходов быть внимательными на дорогах

05 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/Dmytro Varavin

В связи с участившимся количеством ДТП, Минтранс Подмосковья напоминает читателям «Радио 1» о правилах поведения на проезжей части.

Переходить дорогу можно только в разрешённом месте, по пешеходным переходам.

Прежде чем пересекать проезжую часть, необходимо внимательно осмотреться, чтобы убедиться в отсутствии угрозы.


Кроме того, Минтранс призывает не отвлекаться на телефон и обязательно иметь на одежде светоотражающие элементы. Если их нет, можно включить фонарик, чтобы водитель издалека заметил пешехода.

Также, нужно быть внимательными и осторожными в ночное время. Не рекомендуется передвигаться по обочине в тёмное время суток.

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#минтранс
#дтп
#дорога
#правила
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В Китае рассказали о деталях полёта на Южный полюс Луны
05 августа 2023, 12:35

Фото: iStock/mikiell

В Китае рассказали, как будет происходить поиск воды на Южном полюсе Луны в рамках миссии Chang’e 7. Об этом сообщает издание NSF.
Аппарат китайской миссии Chang’e 7 направится на освящаемую Солнцем часть Луны. Там ровер покинет спускаемый аппарат и отправится в катер, который постоянно находится в тени. Он возьмёт пробы грунта и поместит их в специальную печь, которая покажет, если ли там вода.

Запуск планируется на 2026 год.

Ранее сообщалось, что 11 августа 2023 года с космодрома Восточный произойдёт запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25». Это будет первое в истории исследование Южного полюса спутника Земли. Последний раз российская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году и доставила на Землю около 170 граммов лунного грунта.

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#луна
#вода
#китай
#космос
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В ЛДПР предложили обеспечить женщинам удалённую работу во время декрета
05 августа 2023, 11:17

Фото: iStock/Drazen Zigic

ЛДПР предложила обеспечить женщинам во время декретного отпуска возможность работать удалённо с сохранением всех выплат. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Он уточняет, что введение такой возможности позволит женщине заработать дополнительные деньги для семьи и сохранить свою квалификацию. Именно из-за боязни потерять достигнутый уровень карьеры, женщины вынуждены поздно рожать, а это сказывается на демографической ситуации в стране.

Законопроект уже передан Правительству России.

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#законопроект
#лдпр
#женщины
#удалённая работа
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Режим ЧС введен в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме
05 августа 2023, 10:16

Фото: istockphoto/Standart

Накануне, 4 августа, в городе Канск Красноярского края в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В городской администрации объявили о введении режима «Чрезвычайная ситуация».
Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома. В результате пострадали десять квартир. За медицинской помощью обратились 11 человек, сообщается на сайте администрации Канска. Семеро из них были госпитализированы, двое до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Четверым на месте оказана разовая помощь.

Также в сообщении указано, что для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

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#помощь
#взрыв
#человек
#дома
#режим
#чс
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Синоптик Вильфанд: После экстремальной жары Центральную Россию ждет резкое похолодание
05 августа 2023, 08:29

Фото: istockphoto/AndreyPopov

После аномально высоких температур в начале следующей недели в Центральную Россию придут дожди и похолодание. Температура воздуха снизится до +18 - +23 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В беседе с РИА Новости метеоролог отметил, что если начало следующей недели будет еще по-прежнему жарким, то вторая ее половина уже будет сильно отличаться. Переходным днем станет среда, когда температура воздуха не поднимется выше +25 градусов. В четверг и пятницу в Москве и ближайших областях будет около +20 - +23 градусов, а с пятницы по воскресенье максимальные температуры не будут превышать +18 - +23 градуса.

По словам синоптика, начиная с пятницы температура воздуха в центральных регионах России будет на 1-2 градуса ниже нормы. Также в конце следующей недели весьма вероятны кратковременные дожди.

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#температура
#дожди
#метеоролог
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Минобороны показало кадры работы бронепоезда «Енисей» в зоне СВО
05 августа 2023, 05:58

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В честь празднования 172-й по счету годовщины создания российских Железнодорожных войск Минобороны РФ распространило кадры работы уникального бронепоезда «Енисей» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне специальной военной операции по защите жителей Донбасса.
В годы гражданской и Великой Отечественной войн такие составы использовали для артиллерийской поддержки войск и противовоздушной обороны. Сейчас у этого бронепоезда — задачи в основном гуманитарные: «Енисей», как правило, доставляет продовольствие и стройматериалы для восстановления инфраструктуры в освобожденные села.



Как рассказали в военном ведомстве, за время проведения СВО экипаж «Енисея» сопроводил уже больше 120 воинских эшелонов. Военные железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках продолжительностью около 300 км, отремонтировали 7 мостов — как малых, так и средних. Кроме того, ими было расчищено от неразорвавшихся ранее боеприпасов свыше 3 тыс. километров железнодорожных путей.

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#минобороны рф
#сво
#военная техника
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Три женщины со свечами в Люберцах помолились «великому богу» и попали на видео
Мослента: Три женщины, проводившие странный обряд со свечами около подъезда многоэтажки, поразили интернет
05 августа 2023, 05:26

Фото: iStock/LesDaMore

Трое женщин провели странный обряд со свечами у подъезда подмосковной многоэтажки, в ходе которого попали на видео, позднее размещенное в группе «Люберцы Life™» социальной сети «ВКонтакте». Об этом 5 августа пишет «Мослента».
Объектив камеры видеонаблюдения зафиксировал, как одна из женщин, держащая в руке свечу, молится некоему «великому богу», читает заклинания, призывает на помощь «свою прабабку и царицу Тамару» и просить помочь ей отомстить обидчикам. Всю эту церемонию её сопровождают ещё две девушки.

«Ведро святой воды с балкона помогает от данного проклятия», «Сектанты», «Сколько больных вокруг», «Приедет Баба Яга», — реакция пользователей соцсети была довольно ожидаема, но разнообразна.

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#женщины
#люберцы
#подмосковье
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РИА Новости: Скорость ударов российских ракет увеличится за счет новых систем связи и управления
05 августа 2023, 04:59

Фото: iStock/Diy13

Скорость нанесения ударов подвижными ракетными комплексами России вырастет за счёт принципиально новых систем связи, обеспечивающих более быструю загрузку в ракеты полётных заданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По его словам, для этих целей уже разработаны специальные коротковолновые линии связи, которые увеличивают передаваемый объём данных, позволяя ракете быстрее принимать решение об оптимальной траектории своего полёта.

«Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий», — отметил источник.

По словам военного эксперта Дениса Федутинова, внедрение в российские войска КВ-связи необходимо ещё и потому, что новые системы управления боевыми действиями, вводимые сейчас в эксплуатацию, требуют гораздо большей пропускной способности каналов, нежели прежние. А для коротковолновой связи как раз характерно расширение полосы сигнала, а не наращивание количества узкополосных каналов — это позволяет получить большие скорости при том же самом количестве используемой техники.

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#ракета
#армия россии
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В Реутове торжественно открыли обновлённую Аллею Славы
04 августа 2023, 22:46

Фото: Минблаго МО

На улице Победы в Реутове после проведенного благоустройства торжественно открыли Аллею Славы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«На памятном месте появилось больше пространства для проведения общественных мероприятий. Территория стала более современной и функциональной, появились места для отдыха и прогулок с детьми. Надеемся, что сквер станет востребованным местом как для патриотических акций, так и для досуга», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В церемонии открытия также участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Каторов.
 
Сквер используется как мемориальное место с 1965 года, когда там установили памятную доску с именами рабочих Реутовской фабрики, участвовавших в Великой Отечественной войне. Позже доску заменили мемориалом с Вечным огнём.
 
Благодаря работам по благоустройству пространство сквера изменилось. Там организовали новые транзитные пути. Военные артефакты сгруппировали вдоль аллеи, а со стороны жилых домов возвели входную зону с информационным стендом, повествующем об истории сквера.
 
Имена погибших перенесли на вертикальные стелы из нержавеющей стали и разместили с двух сторон от часовни. Обновлён постамент Вечного огня.
 
Кроме того, в сквере обустроили зону отдыха и детскую зону с игровыми элементами. На территории оборудовали новые системы освещения и видеонаблюдения.

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#реутов
#михаил хайкин
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#станислав каторов
#игорь брынцалов
#подмосковье
#московская область
#министерство благоустройства мо
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Подмосковные юнкоры вошли в число победителей на Всероссийском медиафоруме
04 августа 2023, 22:15

Фото: МИСК МО

Более 130 юных корреспондентов из 28 регионов страны приняли участие во Всероссийском медиафоруме «Юнкор», который завершился в Москве на территории Центрального спортивного клуба армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В медиафоруме участие делегация Подмосковья – 10 юнармейцев из Мытищ и Сергиева Посада. Мытищинская команда «МЕДИА-Ю», за которую выступали Александр Карсунцев, Владимир Свитов и Екатерина Королёва, первенствовала в номинации «Мой день на форуме «Юнкор».
«В регионе активно развивается движение юнкоров. Ребята создают медиаконтент о молодёжи и для молодёжи. Мы открыли для подмосковных юнармейцев Медиашколу «Юнкор», где они под руководством профессионалов обучаются основам журналистского мастерства, оттачивают навыки съёмки, монтажа, написания текстов, работы в кадре и многое другое», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Медиашкола организована министерством для активистов юнармейских отрядов из Ступина, Солнечногорска, Воскресенска, Люберец и Мытищ. Всего там занимаются порядка 70 школьников. Обучение рассчитано на восемь недель. Занятия проходят в оффлайн- и онлайн-формате. Спикерами образовательных лекций выступают подмосковные журналисты.
 
Для участников была подготовлена насыщенная образовательная программа, в рамках которой юнкоры познакомились, в том числе с работой современного военного корреспондента. Для юных корреспондентов провели экскурсии на киностудии «Союзмультфильм» и «Мосфильм». 

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#екатерина швелидзе
#молодёжь
#юнармия
#журналистика
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье ищет медработников