Минтранс Подмосковья призывает пешеходов быть внимательными на дорогах

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В связи с участившимся количеством ДТП, Минтранс Подмосковья напоминает читателям «Радио 1» о правилах поведения на проезжей части.
Переходить дорогу можно только в разрешённом месте, по пешеходным переходам.Прежде чем пересекать проезжую часть, необходимо внимательно осмотреться, чтобы убедиться в отсутствии угрозы.
Также, нужно быть внимательными и осторожными в ночное время. Не рекомендуется передвигаться по обочине в тёмное время суток.
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