Минтранс Подмосковья призывает быть аккуратными за рулём

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На территории Подмосковья передают дожди до конца недели, синоптики прогнозируют ливни с грозой.
Минтранс призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.
Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.
Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.
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