Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На территории Подмосковья передают дожди, а в четверг, 29 июня синоптики прогнозируют ливень с грозой.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.
Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.
Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупреждают о высокой пожарной опасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.