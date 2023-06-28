Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра

На территории Подмосковья передают дожди, а в четверг, 29 июня синоптики прогнозируют ливень с грозой.



Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.









Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупреждают о высокой пожарной опасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.