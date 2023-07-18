Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемых манёвров.

Во вторник, 18 июля, во второй половине дня на территории подмосковного региона ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 18 м/с, местами сильный дождь, грозу и град ближе к ночи. Дождливая погода продержится до конца недели.





Минтранс призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.

Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.

Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.

Читайте также:

Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы в конце июля.

В Госдуме и Совете Федерации протекла крыша во время ливня.

Колесо обозрения на ВДНХ остановилось после удара молнии.