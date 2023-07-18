Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий

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Во вторник, 18 июля, во второй половине дня на территории подмосковного региона ожидаются кратковременные дожди и гроза.
Синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 18 м/с, местами сильный дождь, грозу и град ближе к ночи. Дождливая погода продержится до конца недели.
Минтранс призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.
Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.
Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.
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