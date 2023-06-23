Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД в дождь

В Подмосковье в пятницу прогнозируется облачная погода, дождь, град, и гроза. Порывы ветра могут быть до 20 м/с, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На подмосковных дорогах заметно снижена видимость.





Минтранс призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла. Подробнее об этом читайте в нашем материале.