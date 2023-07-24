Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД в дождь

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В течение в Подмосковье пройдёт дождь, местами сильный, в связи с чем подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.
В ведомстве добавили, что такая погода продлится до конца недели.
Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;
— установить дворники на максимальную частоту работы;
— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;
— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;
— не останавливаться на обочинах.
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