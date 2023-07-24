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Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД в дождь

24 июля 2023, 10:50

Фото: istockphoto / Wirestock

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области назвал правила безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий.

В течение в Подмосковье пройдёт дождь, местами сильный, в связи с чем подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

В ведомстве добавили, что такая погода продлится до конца недели.

Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:

— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;
— установить дворники на максимальную частоту работы;
— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;
— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;
— не останавливаться на обочинах.

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В Подмосковье пройдет молодежная премия «Время молодым»
Росмолодежь проведет Всероссийскую молодежную премию «Время молодым»
24 июля 2023, 11:14

Фото: iStock/Ridofranz

В Московской области проведут Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодым», сообщили в пресс-службе «Росмолодежь».
Целью премии является общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики, поддержка на всероссийском уровне их выдающихся заслуг, а также выявление и поощрение лучших представителей профессионального сообщества.  

Участники премии смогут попробовать себя в шести номинациях, индивидуальных и командных конкурсах, а также попробовать себя в специальной категории «Молодежная столица России».  

Прием заявок на участие в премии осуществляется до 15 августа включительно.  

Чтобы стать участником Всероссийской молодежной премии необходимо зайти на официальный сайт движения «Росмолодежь» и заполнить заявку.  

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#Подмосковье
#Росмолодежь
#Молодежная премия
#Время молодым
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На приёме в честь 67-летия Дубны наградили отличившихся горожан
24 июля 2023, 11:10

Фото: администрация г. о. Дубна

Торжественный приём, посвящённый 67-летию Дубны, состоялся в Хоровой школе мальчиков и юношей. По традиции самым достойным жителям наукограда вручили награды, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
«Вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной и председателем Совета депутатов муниципалитета Андреем Тамоновым провели церемонию награждения. Знаком «За заслуги перед Дубной» награждён Сергей Куликов. Почётного звания «Заслуженный деятель науки Московской области» удостоены сотрудники ОИЯИ», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.  
Многие горожане, по его словам, удостоены благодарности и благодарственных писем губернатора, почётной грамоты Минобразования Подмосковья. Знака Мособлдумы «За труды» и благодарственного письма регионального парламента.   Украсило праздничный вечер выступление лауреатов международных конкурсов – российской саксофонистки Вероники Кожухаровой и органиста из Японии Хироко Иноуэ.

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#Дубна
#награждение
#День города
#Максим Тихомиров
#Московская область
#Подмосковье
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Во Львове попытались выкрасть останки советского разведчика Кузнецова
Во Львове неизвестные пытались выкрасть останки Героя СССР Николая Кузнецова
24 июля 2023, 11:04

Фото: iStock/JARAMA

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что неизвестные пытались выкрасть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова.
Об этом градоначальник сообщил в своем телеграмм-канале.

Садовой назвал злоумышленника бестолочью и сообщил о том, что в произошедшем будут разбираться правоохранительные органы. Он также добавил, что прах Кузнецова Украине не нужен, однако отдавать «его просто так», не намерены. 

«Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим», - заявил мэр Львова. 
Садовой отметил, что попытка воровства обернулась неудачей и прах советского Героя остался на прежнем месте. 

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#Львов
#останки
#СССР
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Главному инженеру ТЦ «Времена года» предъявили обвинение, ему грозит до 7 лет колонии
Главному инженеру ТЦ «Времена года» предъявили обвинение
24 июля 2023, 10:49

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц.
Процессуальный документ поступил в прокуратуру Москвы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения. В соответствии с санкцией статьи, инженеру может грозить до 7 лет лишения свободы. Ход дела контролируется московской прокуратурой. 

Об инциденте стало известно в субботу 22 июля. Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ «Времена Года» в Москве. В результате происшествия 4 человека погибли, было возбуждено уголовное дело.

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#УК РФ
#прокуратура
#Москва
#инженер
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Правительство РФ намерено ввести ограничение экспорта бензина
Правительство РФ может ограничить число экспортеров бензина для борьбы с серым экспортом
24 июля 2023, 10:38

Фото: iStock/bigtunaonline

Минэнерго в настоящее время обсуждает с правительством проект документа, направленный на ограничение экспорта бензина из России. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
В рамках проекта, предложено создать список нефтеперерабатывающих заводов, которые смогут экспортировать топливо. По информации издания, такая мера будет направлена на борьбу с серыми поставками бензина, которые привели к росту оптовых цен за последний отчетный период.

Советующее предложение направлено на рассмотрение вице-премьеру по топливно-энергетическому комплексу Александру Новаку. Меры по пресечению серого экспорта топлива начнут разрабатываться в ближайшее время. 

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#Правительство
#РФ
#бензин
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Возобновлено движение автомобилей по трассе Джанкой-Симферополь
Аксенов сообщил о возобновлении движения автомобилей по трассе Джанкой-Симферополь
24 июля 2023, 10:27

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автомобилей по трассе Джанкой-Симферополь возобновлено.
После того, как киевский режим осуществил атаку БПЛА крымского полуострова, один из складов с боеприпасами под Джанкоем оказался поврежден, вооружение сдетонировало. В связи с этим, автомобильное движение было перекрыто.

После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе, сообщил глава региона в своем телеграмм-канале. В радиусе 5 км от места происшествия были эвакуированы люди. 

Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку атаки объектов крымского полуострова БПЛА. В результате работы систем ПВО и средств РЭБ, все дроны были перехвачены и уничтожены. 

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#Крым
#атака
#БПЛА
#Аксенов
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Мишустин назвал перспективным проект устройства комфортной городской среды для собак
24 июля 2023, 10:07

Фото: сайт Кремля

В ходе деловой поездки во Владивосток премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с выпускниками программы «Архитекторы.рф». Во время встречи главе правительства РФ представили неожиданный проект: создание комфортной городской среды для собак.
Премьер оценил необычный проект и счел его интересным и перспективным. Он заметил, что у любого человека такая идея вызывает улыбку, потому что демонстрирует доброту, доброе отношение к животным, передает ТАСС. Мишустин поинтересовался у губернатора Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, сколько у них собак, а таже попросил поддержать проект.

Главе правительства представили и другие проекты, в частности, проект деревянного домостроения. Глава региона Кожемяко рассказал, что эта отрасль в крае в последнее время активно развивается, есть планы строительства социальных объектов из дерева. Михаил Мишустин отметил, что в последние пять лет в России наблюдается настоящий бум в деревянном строительстве и появилось много отечественных компаний, способных строить на уровне образцов, считавшихся в отрасли эталонными.

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#мишустин
#владивосток
#архитектор
#проект
#собаки
#кожемяко
#деревянное домостроение
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Ozon начнет предлагать работу осужденным
Ozon устроит на работу более 500 осужденных сотрудников с мягким режимом отбывания наказания
24 июля 2023, 10:06

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Маркетплейс Ozon объявил о новом проекте «Ozon без осуждения», в рамках которого магазин примет на работу более 500 заключенных, говорится в сообщении компании.
«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», - сообщили представители компании.  

Проект планируют реализовать до конца года. При этом, в Ozon отметили, что процент осужденных сотрудников не будет превышать десяти от общего численности персонала в каждой конкретной точке.  

Предложения о работе получат только те, кто отбывает наказание впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения.  

Осужденных смогут устроить на работу в Казани, Ростове-на-Дону и в Ростовской области.  

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#Ozon
#Осужденные
#Маркетплейс
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Минстрой высказался о новых мерах поддержки после повышения ключевой ставки ЦБ
Минстрой не намерен вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки ЦБ
24 июля 2023, 09:51

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой России не намерен вводить в стране новые меры поддержки отрасли на фоне решения о повышении ключевой ставки ЦБ.
По его словам, сложившаяся ситуация связана с теми проектами, которые уже реализуются. Ведомство работает в части ипотечных программ, реализацию которых планируется завершить к 1 июля 2024 года. 

Министр также отметил, что специалисты Минстроя занимаются разработкой различных сценариев в отрасли развития российского строительства.  

Напомним, ЦБ России принял решение о поднятии ключевой ставки до 8,5%, с целью стабилизации инфляции. 

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#Минстрой
#ЦБ
#ключевая ставка
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Подмосковье ищет медработников