Минтранс Подмосковья призывает строго соблюдать ПДД

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.
В ведомстве добавили, что такая погода продлится до конца недели. До пятницы местами в регионе пройдут кратковременные дожди, ливни, гроза и град. Ветер усилится до 20 м/с.
Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий:
— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;
— установить дворники на максимальную частоту работы;
— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;
— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;
— не останавливаться на обочинах.
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