Минтранс Подмосковья проинформировал о движении общественного транспорта в регионе

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Голутвин. Из-за скопившейся воды у ж/д вокзала и на прилегающих территориях маршруты №68, 13 следуют с увеличенным интервалом до 20 минут.
При этом, в министерстве отметили, что ситуация полностью контролируется службами организации движения.
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