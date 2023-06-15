Минтранс Подмосковья рассказывает, как правильно настроить сиденье водителя

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Если водитель правильно настроил сиденье (в том числе подголовники) и руль — вероятность травм снижается, снижается риск ДТП, так как водитель лучше чувствует автомобиль и имеет возможность удерживать траекторию движения или менять ее в случае внештатных ситуаций, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Правильная посадка снижает утомляемость и облегчает процесс управления транспортным средством.
При полностью отжатой педали в коленном суставе должен быть угол около 120 градусов. Наклон спинки сиденья должен быть примерно 100 градусов. Тогда макушка головы будет направлена строго вверх, на что и настроен вестибулярный аппарат.
Между нижней частью обода рулевого колеса и коленом должна помещаться вертикально поставленная ладонь, при активном рулении ноги не мешают рукам.
Верхнюю точку ремня необходимо установить так, чтобы она располагалась на уровне мочки уха. В случае нештатной ситуации ремень сработает наиболее эффективно.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не забывать о соблюдении скоростного режима. Строго следовать требованиям дорожных знаков. Снижать скорость в местах притяжения пешеходов и быть внимательными при парковке во дворах.Ранее сообщалось, что сотрудники подмосковной Госавтоинспекции за праздничные выходные с 10 по 12 июня выявили 268 водителей с признаками опьянения. Всего они проверили более 22 тыс автомобилей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.