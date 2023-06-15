Минтранс Подмосковья рассказывает, как правильно настроить сиденье водителя

С такими настройками водителю будет комфортно, он не устанет при поездках на большие расстояния, сможет лучше контролировать автомобиль





Если водитель правильно настроил сиденье (в том числе подголовники) и руль — вероятность травм снижается, снижается риск ДТП, так как водитель лучше чувствует автомобиль и имеет возможность удерживать траекторию движения или менять ее в случае внештатных ситуаций, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Правильная посадка снижает утомляемость и облегчает процесс управления транспортным средством.

Настройка сиденья:

При полностью отжатой педали в коленном суставе должен быть угол около 120 градусов. Наклон спинки сиденья должен быть примерно 100 градусов. Тогда макушка головы будет направлена строго вверх, на что и настроен вестибулярный аппарат.

Настройка руля:

Между нижней частью обода рулевого колеса и коленом должна помещаться вертикально поставленная ладонь, при активном рулении ноги не мешают рукам.

Ремень безопасности:

Верхнюю точку ремня необходимо установить так, чтобы она располагалась на уровне мочки уха. В случае нештатной ситуации ремень сработает наиболее эффективно.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не забывать о соблюдении скоростного режима. Строго следовать требованиям дорожных знаков. Снижать скорость в местах притяжения пешеходов и быть внимательными при парковке во дворах.