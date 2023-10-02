Минтранс Подмосковья рекомендует завершать мотосезон

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Водители, планирующие продолжить передвигаться на мотоциклах, должны быть предельно осторожными на дороге.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Госавтоинспекцией региона призывают водителей позаботиться о своей безопасности и своевременно принять решение завершить мотосезон.
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