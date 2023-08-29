Минтранс Подмосковья призывает родителей напомнить детям о соблюдении ПДД

В Московской области достаточно высокий уровень развития дорожно-транспортной структуры, что представляет для детей опасность.





Главной задачей родителей является ознакомить своих детей с правилами дорожного движения и с правилами безопасного поведения на дороге, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всем родителям необходимо помнить, что дети транслируют поведение родителей, поэтому важно не только объяснить ребёнку правила, но и самим их придерживаться.

Чтобы обезопасить ребёнка, нужно выполнить ряд мер:

— необходимо показать ребёнку безопасный путь до школы и обратно, так как за лето он мог его забыть;

— обеспечить ребёнка световозвращателями на одежде и рюкзаке;

— маленькому ребёнку, который впервые пойдет в школу, нужно показать несколько раз путь до школы и несколько раз пройти его вместе с ним, соблюдая все правила;

— понаблюдать, какие ошибки совершает ребёнок чаще всего и разъяснить их;

— проверить на практике усвоение правил безопасного поведения на дороге и взблизи.

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