Минтранс предложил отказаться от обязательного английского языка на схемах метро

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Решение по переводу на английский язык схем, указателей и объявлений остановок, регионы будут согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом.
Напомним, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил письменный запрос главе дептранса столицы Максиму Ликсутову с предложением продлить работу метро по пятницам до 3 часов ночи. По мнению Даванкова, данная мера приведёт к тому, что водители будут меньше садиться за руль нетрезвыми.
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