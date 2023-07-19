Минтранс предупредил о закрытии платформы на станции Ипподром с 20 июля

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
Поезда, конечной остановкой которых являлась станция Ипподром, на время сменят конечную остановку на Раменское, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Узнать актуальное расписание электричек можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании АО «Центральная ППК».Читайте также:
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