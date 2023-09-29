Минтранс прокомментировал ситуацию с самолётами ГТЛК

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Министерство транспорта заявило, что ситуация с самолетами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не будет влиять на выполнение перевозчиками программы полетов по направлениям за рубеж.
В ведомстве заявили, что ГТЛК направила авиаперевозчикам договоры лизинга на продолжительное время, которые подтверждают право собственности на воздушные суда. В скором времени ожидается заключение новых договоров для уменьшения возможных правовых издержек.
Напомним, ранее Росавиация попросила авиакомпании не использовать самолеты, находящиеся под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов, так как на них могут наложить арест.
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«Воздушные суда, о которых идет речь в сообщениях СМИ, составляют примерно 5% от всего парка российских авиакомпаний. Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний», — заявили в пресс-службе Минтранса РФ 29 сентября.
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Алина Юрчак