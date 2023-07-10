Минтранс проводит на подмосковных дорогах профилактические мероприятия

Сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактическое мероприятие «Тахограф» с 10 по 16 июля 2023 года с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий на территории Московской области по причинам нарушения режима труда и отдыха со стороны водителей грузового и пассажирского транспорта, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В связи с этим нарушением происходит аварии и дорожные происшествия.





В течение текущей недели полицейские проверят наличие специального технического устройства, отвечающего за контроль режима труда и отдыха работников автотранспортных предприятий, за его отсутствие должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности.