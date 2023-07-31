Минтранс рассказал, какие поезда будут ходить на МЦД-3

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Запуск нового центрального диаметра 3 линии значительно улучшит транспортную доступность для жителей Москвы и Подмосковья.
Поезда будут ходить в Ленинградском направлении.
На данный момент специалисты занимаются соединением путей Казанского и Ленинградского направлений для проезда поездов по сквозному маршруту от Зеленограда до Раменского.
Поезда МДЦ-3 будут проходить через центр Москвы и до вокзалов.
Пассажиры будут ездить на новых современных поездах «Иволга», поездах — ЭП2Д, «Ласточках» и на поездах дальнего пригорода.
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