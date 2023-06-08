«Известия»: Минтранс разработал правила запуска беспилотников над городами

Фото: Фотобанк Московской области
Ведомство предлагает с 2024 года разрешить запуски дронов, но лишь на высоте до 150 м от земли или водной поверхности
Министерство транспорта РФ определило правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими городами, которые должны вступить в силу в следующем году. Об этом сообщают «Известия», в распоряжении которых есть разработанный Минтрансом проект соответствующего постановления правительства.
Согласно документу, вносящему изменения в федеральные правила использования российского воздушного пространства, предлагается допустить запуски дронов, но лишь над населенными пунктами на высотах менее 150 м от земли или водной поверхности, а также в специальных зонах, которые установит министерство. Также беспилотники массой до 30 кг и в пределах прямой видимости смогут летать без подачи плана передвижения.
Кроме того, новые правила также подразумевают возможность подачи полетного плана через интернет либо по телефону. В пояснительной записке к проекту сказано, что изменения планируется ввести с марта 2024 года.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предоставляющий право полицейским сбивать любые беспилотники в России. До этого момента действующие законы позволяли силовикам сбивать только воздушные дроны.
Согласно документу, вносящему изменения в федеральные правила использования российского воздушного пространства, предлагается допустить запуски дронов, но лишь над населенными пунктами на высотах менее 150 м от земли или водной поверхности, а также в специальных зонах, которые установит министерство. Также беспилотники массой до 30 кг и в пределах прямой видимости смогут летать без подачи плана передвижения.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предоставляющий право полицейским сбивать любые беспилотники в России. До этого момента действующие законы позволяли силовикам сбивать только воздушные дроны.
Артем Путинцев