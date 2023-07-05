Минтранс увеличит цены авиабилетов во избежание банкротства

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Министерство транспорта Российской Федерации рассматривает возможность введения нового сбора для авиакомпаний, который будет использоваться в случае банкротства или неожиданных отмен рейсов.
«Министерство транспорта вернулось к предложению, обсуждаемому с 2021 года, о введении дополнительного сбора с пассажиров во время покупки билетов. Это предложение направлено на создание „фонда поддержки пассажиров“ в качестве страховки от банкротства авиакомпаний», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на информацию от источника.Отмечается, что министерство уже уведомило авиакомпании о том, что оно начало разработку этого предложения. По данным источника, конкретная сумма сбора пока не установлена, но среди авиакомпаний существует мнение, что сбор может составить до 300 рублей с пассажира.
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