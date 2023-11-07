Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер

В начале ноября 2023 года спрос работодателей на учителей иностранных языков увеличился на 67%. Об этом заявили аналитики Авито Работы после анализа вакансий для учителей. Предложения по зарплатам для учителей также увеличились в среднем на 11%, достигнув пиковых значений — до 120 тысяч рублей в месяц.