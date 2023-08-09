Минтруд: Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

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Минтруд РФ подготовил проект президентского указа о выплате в 50 тысяч рублей всем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или же знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На портале нормативных актов 8 августа уже был опубликован соответствующий документ.
Данная единовременная выплата, по задумке Минтруда, будет приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будет отмечаться в декабре 2023 и январе 2024 годов.
Общая численность тех, кто был отмечен указанными медалью и знаком, составляет 62 598 человек — включая и тех, кто проживает за пределами РФ: в Литве, Латвии, Эстонии. Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Поэтому общие затраты бюджета с учетом расходов на доставку средств составят 3,14 миллиарда рублей.
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Общая численность тех, кто был отмечен указанными медалью и знаком, составляет 62 598 человек — включая и тех, кто проживает за пределами РФ: в Литве, Латвии, Эстонии. Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
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