Минтруд: Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Минтруд РФ подготовил проект президентского указа о выплате в 50 тысяч рублей всем, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или же знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На портале нормативных актов 8 августа уже был опубликован соответствующий документ.