Минтруд назвал размер пенсии по старости в 2024 году

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«В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей», – сообщается в публикации.Также сообщается, что на 2024 год Социальный фонд заложил на выплату пенсий 10 триллионов рублей. Кроме того, общий бюджет фона составит 16,2 триллиона рублей. Кроме пенсий в него закладываются средства на выплаты пособий по беременности и уходу за ребенком, больничных, и других целей.
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