Минтруд обязует работодателей платить компенсацию за неначисление зарплаты

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Министерство труда предлагает расширить компенсацию за задержку зарплаты при еë неначислении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Уточняется, что в настоящее время работодателя обязывают выплачивать компенсацию только в том случае, если зарплата была начислена, однако в срок её не выплатили.
При этом работник, получивший отпускные или оплату допработы по решению суда, сейчас не может получить компенсацию за задержку средств, так как эти выплаты не начислялись. Если поправки будут приняты, работодателей обязуют выплачивать проценты с того момента, когда денежные средства фактически должны были быть получены сотрудником.
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«Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может. Предлагается скорректировать статью 236 ТК РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян