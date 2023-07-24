Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей

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Министерство труда и социальной защиты России разработало проект о предоставлении единовременных выплат родителям детей, ставшими жертвами во время специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов регулятивных актов.
В документе указано, что выплата предназначена для семей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, которые граничат с зоной проведения СВО — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.
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