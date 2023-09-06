Минтруд предложил расширить список организаций для альтернативной службы

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В министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации разработали проект приказа, согласно которому в список организаций для прохождения альтернативной гражданской службы будет внесено еще 144 учреждения. Таким образом, их общее количество превысит 900.
В настоящий момент нормативный документ содержит список из 149 профессий и 816 организаций, где могут работать люди, проходящие альтернативную службу. После утверждения приказа перечень учреждений пополнится на 144 организации. Список профессий и должностей меняться не будет. В Минтруда напомнили, что аналогичные списки формируются в стране ежегодно.
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