Минтруд против четырехдневной рабочей недели в России

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Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что не видит необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Котяков добавил, что не видит необходимости законодательно устанавливать в стране четырехдневную рабочую неделю, ввиду гибкости рабочего времени.
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