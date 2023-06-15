Минтруд разработал перечень профессий для упрощенного получения гражданства РФ

Фото: Фотобанк Московской области
Среди них медики, педагоги, сельхозработники, ветеринары, работники агропрома и пищепрома, атомной энергетики, добывающей промышленности и металлургии, строительства, монтажа и ремонта электрооборудования, инженеры, конструкторы, механики, геологи, разработчики компьютерного ПО, а также журналисты и литературные работники.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, которые во время СВО заключили контракты о службе в ВС РФ «или воинских формированиях» сроком минимум на год, а также их дети, супруги и родители могут получить российское гражданство по упрощенной схеме. Кроме них, гражданство РФ по упрощенной процедуре могут получить граждане Украины, иностранцы, у которых есть хотя бы один родитель-россиянин, а также постоянно проживающие в России граждане зарубежных государств.