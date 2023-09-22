Минтруд: В РФ введут рейтинг вузов по востребованности их бывших выпускников

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В России до конца 2023 года появится рейтинг образовательных организаций по востребованности их выпускников, который составят на основе информации о трудоустройстве и уровня зарплат бывших студентов. Об этом на заседании президиума Госсовета сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Совместно с коллегами из Минпросвещения и Минобрнауки мы подготовили методику рейтингования образовательных организаций, учитывающую востребованность их выпускников на рынке. Первый национальный рейтинг образовательных организаций с привязкой к трудоустройству и уровню заработной платы будет представлен до конца этого года», — сообщил глава Минтруда.Также Антон Котяков уточнил, что в основу рейтинга лягут данные мониторинга трудоустройства, который сейчас проводится на портале «Работа России».
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