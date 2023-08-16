Минтруд: Ветераны СВО смогут автоматически получать ежемесячные льготные выплаты

Фото: iStock/Fascinadora
Это позволит ветеранам боевых действий получать выплату автоматически. Особенно удобна такая функция будет для тех военнослужащих, которые продолжают находиться на фронте и не могут быстро подать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты.
Читайте также:
Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла восстановить право на единовременную выплату бойцу СВО
В Подмосковье ввели льготное протезирование зубов для участников СВО
Героям СВО, подбившим вражескую бронетехнику, вручили сертификаты на 1 млн рублей