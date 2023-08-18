Минтруд: зарплаты работников госорганов проиндексируют на 5,5%

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Правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить педагогов российских спортивных школ, которые вернули себе статус образовательных организаций, достойными зарплатами, наравне с другими работниками сферы образования. Он сообщил, что в системе образования произошли некоторые изменения, с связи с которыми производится рост заработных плат учителям, увеличивается продолжительность отпусков, упрощается процедура аттестации и многое другое.
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Екатерина Коршунова