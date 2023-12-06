Минцифры обсуждает расширение категорий IT-специалистов для отсрочки от призыва

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Минцифры России обсуждает вопрос о расширении категорий IT-специалистов, которые смогут получить отсрочку от срочной службы в российской армии. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.
«Вы сказали, что требования для IT-специалистов о наличии высшего образования является обязательным для получения требующейся отсрочки от призыва на военную службу. Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы», - рассказал Чернышенко.
Ранее правительство России смягчило условия получения ипотечных займов для молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Теперь программисты в возрасте до 36 лет смогут оформить ипотеку без учета требований к уровню минимальной заработной платы. Такая мера позволит большему количеству работников этой важной и престижной отрасли обзавестись жильем на выгодных условиях.
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