Минцифры оценило стоимость доступа к Интернету в России

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM
Услуги цифровой связи в России — одни из самых дешевых в мире. Об этом говорится в документе, опубликованном Минцифры.
Отмечается, что дешевая стоимость услуг связи в России — это одно из конкурентных преимуществ экономики России.
В ведомстве дополнили, что пользователи Интернета в РФ чувствительно относятся даже к кратковременному снижению качества обслуживания. По этой причине важно на постоянной основе поддерживать высокое качество услуг.
Читайте также:
Техспециалист Клеменко объяснил, почему блогинг нельзя приравнивать к экономической деятельности
Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам
В Китае детям запретят пользоваться смартфоном и интернетом более 2 часов в день
«Стоимость доступа к Интернету в России в 1,5-2 раза ниже, чем в КНР и странах СНГ, и в 3-4 раза ниже цен в развитых странах», — подчеркивается в документе.
Читайте также:
Техспециалист Клеменко объяснил, почему блогинг нельзя приравнивать к экономической деятельности
Роскомнадзор проверит Apple на безопасный доступ к российским сервисам
В Китае детям запретят пользоваться смартфоном и интернетом более 2 часов в день
Екатерина Коршунова