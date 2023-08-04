Минцифры: Портал «Госуслуг» не вносит данные о фактическом месте проживания автоматически

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Минцифры РФ опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» автоматически заполняет данные о фактическом месте проживания пользователя. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Появилась информация, что портал начал выдавать данные пользователя о месте проживания, которые он не заполнял. При этом в ведомстве отметили, что сведения появляются только в том случае, если их самостоятельно заполнил пользователь.
Ранее Forbes писал, что со II квартала 2023 года МВД пополняет данные пользователей на «Госуслугах» информацией о регистрации по месту жительства и пребывания, о ДТП, о выдаче и замене паспорта РФ и загранпаспорта. Отмечается, что на портале есть графа о фактическом месте жительства, которая заполняется автоматически, но как пояснили в Минцифры РФ при внесении любых данных, клиент предупреждается об этом заранее.
В ведомстве также напомнили, что всю личную информацию можно изменить или стереть при необходимости на сайте, передаёт АГН.
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Ранее Forbes писал, что со II квартала 2023 года МВД пополняет данные пользователей на «Госуслугах» информацией о регистрации по месту жительства и пребывания, о ДТП, о выдаче и замене паспорта РФ и загранпаспорта. Отмечается, что на портале есть графа о фактическом месте жительства, которая заполняется автоматически, но как пояснили в Минцифры РФ при внесении любых данных, клиент предупреждается об этом заранее.
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Анастасия Чинкова