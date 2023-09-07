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Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь

07 сентября 2023, 11:17
Фото: istock / Dmitrii Balabanov

Фото: istock / Dmitrii Balabanov

Минцифры прекратит лицензирование услуг по передачи информации через пейджеры, так как технология является устаревшей и ее заменила сотовая связь.

Напомним, что пейджинг — это технология личного радиовызова между мобильным телефоном и станцией вызова, которая позволяла обладателям специальных устройств (пейджеров) получать короткие текстовые сообщения. Пейджинговая связь была популярна в девяностых — пейджеры могли принимать входящие текстовые сообщения, но не могли составлять и отправлять в ответ.

На сегодняшний день действующие лицензии на оказание услуг пейджинга отсутствуют. Информацию об этом опубликовали в постановлении на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, Минцифры планирует остановить лицензирование услуг по передачи голосовой информации для VoIP и IP-телефонии.

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#лицензии
#сотовая связь
#минцифры
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В Москве состоится главный экспортный форум страны «Сделано в России»
07 сентября 2023, 11:31

Фото: iStock/opolja

В Москве в центральном выставочном зале «Манеж» 19-20 октября состоится главный экспортный форум страны «Сделано в России», где будут представлены российские товары и услуги. Об этом сообщили в Российском экспортном центре.
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума — forum.exportcenter.ru.

Форум «Сделано в России» считается главным событием в области экспорта и внешнеэкономической деятельности. Он проводится для того, чтобы помочь в продвижении российских товаров на международный рынок, а также для улучшения бизнес-климата в стране. На мероприятии планируется программа,  в рамках которой пройдет пленарная сессия, секции и круглые столы, где эксперты передадут свои знания и опыт. Особое внимание будет уделено продвижению отечественной продукции, конкурентоспособности российских производителей и экспортному потенциалу.

Здесь соберутся представители крупного, среднего и малого бизнеса со всей России. Кроме того, на форум прибудут и иностранные предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с российскими экспортерами.

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Более 2,8 тыс. студентов поступили в областной медколледж в 2023 году
07 сентября 2023, 11:01

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области подготовку специалистов со средним медицинским образованием осуществляет Московский областной медицинский колледж № 1, куда в текущем году поступило свыше 11 тысяч заявлений от абитуриентов.
Из года в год в областной медицинский колледж поступает много заявлений на обучение от абитуриентов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«По ряду специальностей конкурс среди поступающих достигал 6 человек на место. В этом году по всем формам обучения в областной медколледж поступили свыше 2,8 тысяч ребят. Ждем их после завершения обучения для работы в наших поликлиниках, больницах и на скорой помощи», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Московский областной медколледж №1 готовит будущих медицинских специалистов по направлениям подготовки:
— сестринское и лечебное дело; 
— лабораторная диагностика; 
— фармация; 
— ортопедическая и профилактическая стоматология.

На статистике за 2023 год, самыми популярными направлениями стали сестринское и лечебное дело.

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Все дома проблемного ЖК «Булатниково» полностью достроены
07 сентября 2023, 10:26

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Жители Ленинского округа, которые приобретали квартиры в жилом квартале, ждали их порядка 10 лет.

В жилом квартале «Булатниково» в Ленинском городском округе специалисты достроили последние три 4-этажных корпуса под номерами 4, 5 и 8.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало застройщику ООО «ЖК Булатниково» заключение о соответствии проектной документации (ЗОС). Получение итогового документа даст застройщику возможность ввести дома в эксплуатацию.

Когда дома введут в эксплуатацию, 133 семьи смогут получить свои квартиры, которые они ждали долгие годы.

Жилой квартал «Булатниково» начали строить в декабре 2013 года, но работы были приостановлены из-за финансовых трудностей. С целью обеспечения прав обманутых дольщиков Правительство региона подписало масштабный инвестиционный проект c компаниями-инвесторами ГК «Инград» и «3-RED».

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Около 300 семей дольщиков проблемного ЖК «Пушкарь» начали получать ключи.

В посёлке Развилка достроили первый из трёх домов проблемного ЖК «Три квартала».

Права 1,5 тысяч дольщиков восстановили в августе в Подмосковье.

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#жк
#дома
#обманутые дольщики
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В Подмосковье активно развивается инфраструктура для массового спорта
07 сентября 2023, 09:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект «Спортивного кластера на базе ледовой арены».

В подмосковном городе Долгопрудный застройщик «Валдай-тур» построет «Спортивный кластер на базе ледовой арены». Общий объём инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Спортивный кластер расположится на участке в 1,5 га и будет состоять из трех зданий: хоккейной арены, футбольного манежа и теннисного центра. Также планируется возможность открытия гимнастического зала и зала для настольного тенниса.

Реализация социально значимого объекта запланирована на 2024-2026 годы. Проект поможет создать 60 новых рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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Экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни
07 сентября 2023, 09:53

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников журналиста.
В этом году он отметил свой вековой юбилей. 15 августа Мамедову исполнилось 100 лет. А перед этим его представили к Ордену Александра Невского.

Коллеги говорили о Мамедове, как о талантливым руководителе, называли его патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР.

Мамедов участвовал в Нюрнбергском процессе, занимал различные должности в Наркомате иностранных дел СССР, был первым замом Гостелерадио.

В понедельник, 4 сентября, скончался артист Константин Арефьев в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в киностудия «Союзмультфильм». Арефьев был разносторонним и энергичным человеком, а память о нем сохранится во многих картинах. В киностудии выразили соболезнования родным и близким режиссера, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой.
 
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#ссср
#союзмультфильм
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В четверг утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
07 сентября 2023, 09:17

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В четверг утром, 7 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Специалисты зафиксировали на дорогах почти 933 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на   Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#минтранс
#пробки
#дорожные службы
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В ДНР состоялся предпоследний день голосования
07 сентября 2023, 08:27

Фото: iStock/bizoo_n

В ДНР завершился предпоследний день голосования. Некоторые избиратели не смогли сдержать слёз радости. Об этом сообщает «360».
На избирательных участках собрались большие очереди, однако ждать людям долго не пришлось. Процедура голосования довольно быстрая: избирателям нужно зарегистрироваться в специальной книге и поставить галочки в двух бюллетенях.

«Для безопасности наших людей, для сохранения их жизни по закону Российской Федерации проводится досрочное голосование. Это удобно и для жителей, для их безопасности, это удобно и для членов избирательной комиссии», — поделилась избирательница Валентина Карпова.

Люди очень рады, что ДНР стала частью России, а некоторые от переполняющих эмоций не могли сдержать слёз. Член избиркома Наталья Вирченко рассказала, что один пожилой маломобильный мужчина заплакал, когда голосовал. За этот день сотрудники избирательных комиссий посетили всех маломобильных жителей. Проголосовать смогли все. По их словам, люди надеются, что после выборов они получат то, в чем нуждаются больше всего.

Во время досрочного голосования в ДНР происшествий зафиксировано не было, несмотря на то, что регион находится под постоянными обстрелами с украинской стороны.

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#голосование
#регион
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#днр
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«УП»: Украинка рассказала об унижениях в Израиле
«УП»: Украинка заявила об унижениях и депортации из Израиля
07 сентября 2023, 06:39

Фото: iStock/Fotofantastika

Жительница Киева Ирина рассказала о шокирующем опыте путешествия в Израиль. Об издевательствах над украинцами в аэропорту Бен-Гурион она сообщила в беседе с журналистами «Украинской правды».
По словам Ирины, в декабре 2022 по приглашению друзей она прилетела в Тель-Авив через Польшу, чтобы зиму провести в Израиле. Но проблемы сразу же возникли в аэропорту Бен-Гурион — на паспортном контроле долго изучали документы гражданки Украины, после чего сказали ей ждать в зале ожидания.

Спустя время женщину пригласили на собеседование, где задавали личные вопросы. Через трое суток было принято решение депортировать украинку с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, так как ее заподозрили в желании «остаться и получать соцпомощь».

«Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», — цитирует издание слова собеседницы.

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В Ростове-на-Дону жителям пострадавших от атаки БПЛА домов предложат жилье
07 сентября 2023, 06:02

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что жителям домов, поврежденных при падении БПЛА, будет предложено жилье из маневренного фонда.
«Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде», — написал мэр города в своем Телеграм-канале.

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