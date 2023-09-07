Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект «Спортивного кластера на базе ледовой арены».

В подмосковном городе Долгопрудный застройщик «Валдай-тур» построет «Спортивный кластер на базе ледовой арены». Общий объём инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Спортивный кластер расположится на участке в 1,5 га и будет состоять из трех зданий: хоккейной арены, футбольного манежа и теннисного центра. Также планируется возможность открытия гимнастического зала и зала для настольного тенниса.

Реализация социально значимого объекта запланирована на 2024-2026 годы. Проект поможет создать 60 новых рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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