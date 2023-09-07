Минцифры прекратит лицензировать пейджинговую связь

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На сегодняшний день действующие лицензии на оказание услуг пейджинга отсутствуют. Информацию об этом опубликовали в постановлении на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, Минцифры планирует остановить лицензирование услуг по передачи голосовой информации для VoIP и IP-телефонии.
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