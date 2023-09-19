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Минцифры раскрыло сроки начала полноценной работы единого реестра воинского учета

Минцифры: Полноценная работа реестра военнообязанных начнется в 2025 году
19 сентября 2023, 12:15
Фото: iStock/vasile voicu

Фото: iStock/vasile voicu

Единый реестр воинского учета полноценно начнем функционировать только с 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Качанова.
«Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну», — отметил Качанов.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал закон, касающийся цифровизации воинского учета, еще в апреле этого года. Уже спустя некоторое время глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что единый реестр воинского учета должен заработать уже к осеннему призыву, однако работу он начнет в пилотном режиме.


Шадаев выражал уверенность в том, что реестр сможет систематизировать данные о гражданах РФ, которые стоят на воинском учете.

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#закон
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Новые «Папины дочки»: что стало с актрисами и каким будет новый сезон
19 сентября 2023, 12:18

Фото: iStock/nicoletaionescu

18 сентября состоялась премьера сериала ««Папины дочки: Новые». Полюбившийся сериал вновь вернулся на экраны. О том, что ждет зрителей в новом сезоне и кто станет героями картины, расскажет редакция «Радио 1».

«Папины дочки»: новый сезон

 
В новом шоу отцом с четырьмя дочерями станет Вениамин Васильев, от которого сбегает возлюбленная Даша. История повторяет события из жизни тестя Веника -   Сергея Васнецова. Многодетный отец-одиночка будет воспитывать дочерей и налаживать свою личную жизнь. В первый сезон войдет 20 серий, которые можно будет увидеть на телеканале СТС в 19:00 с понедельника по четверг.

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«Папины дочки»: новые актеры


Новый сезон сериала начинается с уведомления «Мама покинула чат», которое приходит всем участникам группы: супругу Венику Васильеву, роль которого исполнит Филипп Бледный и дочерям, роли которых исполнили: Лиза (Вита Корниенко), Диана (Ева Смирнова), Арина (Полина Айнутдинова) и Соня (Полина Денисова). В картине также приняли участие: Нона Гришавева, Алексанр Олешко, Ольга Волкова. Кроме того, зрители смогут увидеть артистов, которые ранее исполняли роли дочерей в предыдущем сезоне.
 
Продюсер проекта сообщил, что сериал будет сильно отличаться от прошлого сезона и зрители сразу заметят эти изменения.

 

Что стало с актерами из «Папиных дочек»

 
После длительного отсутствия сериала на экранах, жизнь главных героев сериала сильно изменилась.
 
Пуговка (Екатерина Старшова) стала совсем взрослой и является студенткой режиссерского факультета ГИТИСа. Роль в сериале стала самой крупной для актрисы. Сейчас она продолжает сниматься в кино и совмещает со съемками учебу.

Роль старшей сестры Маши сыграла Мирослава Карпович. Артистка продолжает сниматься в кино и играть в театре. Недавно вокруг артистки разгорелся скандал. Ей приписывали роман с актером Павлом Прилучным, который прежде развелся со своей супругой Агатой Муцениеце. Карпович перестали хейтить поклонницы Муциниеце и Прилучного после того, как актер сыграл свадьбу с коллегой по сцене Зепюр Брутян. У молодоженов вскоре родился первенец.  
 
Актриса Анастасия Сиваева, которая исполнила в предыдущем сезоне роль Даши – приостановила свою актерскую деятельность. Она изредка делится фотографиями в социальных сетях. В новом сезоне актриса сыграет роль женщины, которая бросит супруга с четырьмя дочерьми в канун годовщины свадьбы.
 
Дарья Мельникова, которая запомнилась зрителям сериала как спортивная фанатка, продолжает актерскую карьеру. На ее счету значительное количество работ в картинах. Актриса не раз исполняла главные роли. Кроме того, Мельникова участвует в различных шоу, играет в театре и неоднократно была замечена на обложках журналов в качестве модели.

Елизавета Арзамасова впервые появилась на экране в юном возрасте. Роль Галины Сергеевны принесла девочке популярность. Актриса продолжает актерскую карьеру и уже успела стать матерью. Актриса состоит в браке с российским фигуристом Ильей Авербухом.
 
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#чат
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В Дмитровском округе с начала сезона очистили 25 прудов
19 сентября 2023, 12:10

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В Дмитровском городском округе с наступлением осени продолжаются работы по реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда», в рамках которой специалисты проводят очистку водоёмов в населённых пунктах.
Специалисты очистят в Дмитровском округе 30 водоёмов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этом сезоне уже очищено 25 прудов. Хочу отметить, что мы ежегодно расширяем эту программу: если в прошлом году привели в порядок 16 водоёмов, в этом запланировали уже 30», — сообщил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
Специалисты проводят очистку водоёмов от сухостоя, камышей, водорослей, а также донного и поверхностного мусора.


Также, для оздоровления прудов специалисты проводят внесение микроводорослей хлорелла в 15 прудов на площади 1 га.

Все работы по очистке прудов завершат до 30 октября текущего года.

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В Дмитрове продолжается благоустройство улицы Профессиональной.

Работы по благоустройству дворов в Дмитровском округе близятся к завершению.

В этом году в Дмитровском округе отремонтируют 133 подъезда.
#благоустройство
#илья поночевный
#специалисты
#дмитровский городской округ
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«МегаФон» ответил на предупреждение ФАС о плате за раздачу мобильного интернета
19 сентября 2023, 11:55

Фото: iStock/Berkut_34

Мобильный оператор «МегаФон» сообщил, что не получал официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы о плате за раздачу мобильного интернета. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе оператора.
«Мы пока не получали официального предупреждения от ведомства», — приводит слова оператора «Вечерняя Москва».

В «МегаФоне» подчеркнули, что будет проведен анализ последствий требования ФАС после того, как регулятор предоставит официальный документ. Отмечается, что после этого будет разработан план дальнейших действий.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила «большую четверку» операторов связи (МТС, МегаФон, Билайн, Теле2) о необходимости отменить взимание платы за раздачу интернета с мобильных устройств. Компании должны сделать это в течение месяца.

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#москва
#интернет
#фас
#компании
#план
#служба
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В день субботнего велопраздника пассажиры ЦППК перевезли 2 тысячи велосипедов
19 сентября 2023, 11:42

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

В минувшую субботу, 16 сентября, пассажиры АО «Центральная ППК» перевезли почти 2 тысячи велосипедов, что в два раза превышает среднесуточный показатель.
В этом году компания ЦППК перевезла более 258 тысяч пассажиров с велосипедами, из которых 141 тысяча пассажиров проехали в электропоездах летом.

Лидирует по популярности у любителей активного отдыха Ярославское направление, на котором зафиксировано 59 тысяч пассажиров с велосипедами. Также популярны Казанское и Савёловское направления — 43 тысячи и 32 тысячи пассажиров с велосипедами соответственно.

Компания напоминает, что в границах МЦД провоз велосипедов бесплатный всегда — достаточно оформить специальный билет с нулевой стоимостью в кассах на станциях и в билетных автоматах.

В электропоездах компании АО «Центральная ППК» действует услуга «Велоопция», позволяющая провозить велосипеды неограниченное количество раз в период действия проездного документа. Узнать подробности об услуге можно на сайте.

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ЦППК перевезла за летний период около 140 млн пассажиров.

Дошкольникам разрешили бесплатно ездить в фирменных экспрессах на отдельных местах.

ЦППК начала ремонт двух остановочных пунктов на Горьковском направлении.
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#велосипеды
#цппк
#компании
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Замглавы МИД Польши обвинил Россию в миграционном кризисе на Лампедузе
19 сентября 2023, 11:31

Фото: istock / etvulc

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в заинтересованности в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза.
С таким заявлением он выступил в эфире Польского радио, пишут РИА Новости.

«Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия», — заявил дипломат.
По мнению Мулярчика преступные организации, которые осуществляют перевозку мигрантов, связаны с Россией. Причиной он назвал желание РФ дестабилизировать ситуацию. 

Напомним, что ранее в Москве неоднократно обращали внимание на то, что виной наплыва беженцев из стран Ближнего Востока стали действия Соединенных Штатов, которые разжигают конфликты и вмешиваются в дела независимых государств. 

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#рф
#мигранты
#италия
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Путин подписал указ о цифровом паспорте: что это значит и насколько безопасно
19 сентября 2023, 11:22

Фото: iStock/yanik88

Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Россияне могут показать документ, открыв его в приложении «Госуслуги» на своем смартфоне. О том, в каких случаях можно использовать цифровой паспорт и заменит ли он бумажный, расскажет редакция «Радио 1».

В России утвердили «цифровой паспорт»


Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Из текста указа следует, что россияне смогут предъявлять документ, открыв его на «Госуслугах», он будет приравнен к бумажной версии. Предоставление сведений посредством приложения будет добровольным, отмечается в указе главы государства.

Цифровой паспорт: как получить


Для того, чтобы получить цифровой паспорт, гражданин должен иметь подтвержденную запись на Госуслугах. После регистрации, россиянин сможет приступить к оформлению цифрового документа в личном кабинете. Приложение потребует ввести персональные данные, содержащиеся в биометрическом паспорте, в том числе будет необходимо отсканировать фото из паспорта, затем будет сгенерирован QR-код.
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Заменит ли цифровой паспорт бумажный?


Полностью заменить паспорт на бумажном носителе не планируется. Использовать цифровой документ можно в некоторых отдельных случаях, бумажные паспорта по-прежнему будут в обиходе. Перечень ситуаций, в которых возможно использовать цифровой аналог документа, определит правительство в течение трех месяцев.

Цифровой паспорт: как выглядит


Изначально предполагалось, что цифровой паспорт будет выглядеть как QR-код, который будет содержаться в специальном приложении. Однако, Минцифры предложили внедрить цифровую версию документа в уже имеющийся портал «Госуслуги». Таким образом, цифровой паспорт будет представлять сгенерированный код, на котором содержатся данные, удостоверяющие личность.

Цифровой паспорт: насколько безопасен


Глава Минцифры Максут Шадаев прежде заявлял, что технология разработки и использования цифровой версии документа, согласована с ФСБ и является «безопасной и защищенной». Министр отметил, что в приложении «Госуслуги» также используются шифровальные средства, которые обезопасят содержащиеся в нем данные.

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В России начнут продавать китайские электромобили Zeekr
19 сентября 2023, 11:05

Фото: istock / Shutter2U

Компания «Автодом», владеющая подмосковным заводом Mercedes-Benz, в октябре начнет продажи китайских автомобилей Zeekr в России. Продажа будет осуществляться в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

На сегодняшний день электромобили Zeekr можно купить в дилерских центрах «Автодом» в Москве и Питере. Стоимость стартует от шести миллионов рублей. Сейчас для покупки доступно 3 модели — Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009. 

Производство электрокаров Zeekr располагается в Китае. Zeekr входит в концерн Geely и создает только элеткромобили. В Китае такие машины выпускают с 2021 года. 

Напомним, что весной «Автодом» заключил сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz вместе с подмосковным автозаводом. Бенефициаром АО «Автодом» сейчас является Андрей Ольховский.

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Коронавирус возвращается: В Доме правительства вводят масочный режим
В Доме правительства введут масочный режим из-за COVID-19
19 сентября 2023, 10:49

Фото: istock / nito100

В Доме правительства РФ в Москве вновь введут масочный режим из-за роста заболеваемости.
Надевать маски теперь обязательно с 18 сентября. Об этом сообщает РБК  со ссылкой на правительственные источники. 

По данным издания, будет сокращено количество посетителей и контактов между сотрудниками, сокращение командировок по стране и за рубежом. Теперь обязательно необходимо носить макси или респираторы.

Ввести ограничения решили для нормализации эпидемиологической ситуации в связи с сезонностью респираторных заболеваний и увеличения контактов между людьми после возвращения из отпусков.

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В Долгопрудном появится отель и тематический парк «Физтех-лэнд»
19 сентября 2023, 10:48

Фото: istockphoto / Caiaimage/Robert Daly

В Подмосковье создадут отель с прилегающим тематическим парком «Физтех-лэнд» в рамках развития территории детского технопарка АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы.

В проект тематического парка «Физтех-лэнд» Застройщик вложит 1,5 миллиарда рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Строительство парка будет реализовано на участке, предоставленном застройщику по упрощённой процедуре без проведения торгов. 

«В отеле смогут проживать студенты и выпускники МФТИ и Физтех-лицея, участники конференций, резиденты и сотрудники технопарков. В первой очереди отеля будут созданы условия для одновременного пребывания до 450 гостей. Парк «Физтех-лэнд»— это гибридный экспериментальный центр, где оборудуют несколько площадок», — зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

В тематическом парке-отеле будут оборудованы лектории, амфитеатры, где будут преподавать естественно‐научные дисциплины, проводить презентации и научные конференции, а также мастерские, испытательные лаборатории, помещения робототехники, полигон беспилотных аппаратов.

Реализация проекта позволит создать 30 новых рабочих мест.

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Образовательный кластер на базе физтех-лицея им. П.Л. Капицы полностью достроен.
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