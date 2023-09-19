Минцифры раскрыло сроки начала полноценной работы единого реестра воинского учета

Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Россияне могут показать документ, открыв его в приложении «Госуслуги» на своем смартфоне. О том, в каких случаях можно использовать цифровой паспорт и заменит ли он бумажный, расскажет редакция «Радио 1».