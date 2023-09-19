Минцифры раскрыло сроки начала полноценной работы единого реестра воинского учета

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«Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну», — отметил Качанов.
Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал закон, касающийся цифровизации воинского учета, еще в апреле этого года. Уже спустя некоторое время глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что единый реестр воинского учета должен заработать уже к осеннему призыву, однако работу он начнет в пилотном режиме.
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