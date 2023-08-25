Минюст признал иноагентами политолога Рогова и издание «Довод»

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Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналиста Виталия Дымарского, политолога Кирилла Рогова, журналиста Константина Эггерта, блогера Александра Штефанова и издание «Довод».
Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что из перечня иноагентов исключена компания «РС-Балт». В Минюсте пояснили, что организация перестала получать финансирование из-за рубежа, что послужило основанием для исключения ее из реестра иноагентов.
Прежде сообщалось, что иностранные консалтинговые фирмы могут признать «нежелательными» на территории РФ.
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Отмечается, что из перечня иноагентов исключена компания «РС-Балт». В Минюсте пояснили, что организация перестала получать финансирование из-за рубежа, что послужило основанием для исключения ее из реестра иноагентов.
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Анастасия Крестьянова