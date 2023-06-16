Минюст признал иноагентами режиссера Манского и политика Шлосберга

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Минюст России признал иностранными агентами режиссера Манского и политика Шлосберга
Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов режиссера Виталия Манского и политического деятеля Льва Шлосберга, сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается что Манский, который проживает за рубежом, критиковал специальную военную операцию (СВО) на Украине, поддерживал украинское правительство, выражал неодобрение в адрес граждан России и сравнивал РФ с нацистской Германией. Также указывается, что он участвовал в создании информационных материалов иностранных агентов и получал поддержку из-за границы.
Что касается Шлосберга, то, по данным Министерства, он также критиковал СВО, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и распространял информацию, которая, по мнению властей, была недостоверной относительно решений и политики российского правительства.
Помимо Манского и Шлосберга, в реестр иностранных агентов были также включены экономист Сергей Алексашенко, журналисты Светлана Прокопьева и Юлия Парамонова, информационный ресурс «ВЕСЬМА» и организация «Свободная Якутия».
Напомним, в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, согласно которому вводится ответственность для граждан за помощь лицам, которых Минюст внёс в список иностранных агентов.
Отмечается что Манский, который проживает за рубежом, критиковал специальную военную операцию (СВО) на Украине, поддерживал украинское правительство, выражал неодобрение в адрес граждан России и сравнивал РФ с нацистской Германией. Также указывается, что он участвовал в создании информационных материалов иностранных агентов и получал поддержку из-за границы.
Помимо Манского и Шлосберга, в реестр иностранных агентов были также включены экономист Сергей Алексашенко, журналисты Светлана Прокопьева и Юлия Парамонова, информационный ресурс «ВЕСЬМА» и организация «Свободная Якутия».
Напомним, в Госдуме готовится к рассмотрению законопроект, согласно которому вводится ответственность для граждан за помощь лицам, которых Минюст внёс в список иностранных агентов.
Артем Кузьмин