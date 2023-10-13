Минюст признал иноагентом бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева*

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Бывшего топ-менеджера «Газпромбанка» Игоря Волобуева* признали иностранным агентом, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста РФ.
Помимо должности вице-президента, Волобуев* также очень долго занимал должность руководителя пресс-службы российского «Газпрома».
Однако, в марте 2022 года Волобуев* переехал в Украину, где вступил в Интернациональный батальон и теперь воюет на стороне Вооруженных сил Украины.
Помимо этого, по информации Минюста, он также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.
Читайте также:
Минюст признал иноагентами журналистов Муждабаева*, Малаховскую* и Романову*
Телеведущую Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Комик Слепаков* поддержал Израиль и написал, что «мы выстоим»
*Признаны иностранными агентами на территории РФ.
Однако, в марте 2022 года Волобуев* переехал в Украину, где вступил в Интернациональный батальон и теперь воюет на стороне Вооруженных сил Украины.
Читайте также:
Минюст признал иноагентами журналистов Муждабаева*, Малаховскую* и Романову*
Телеведущую Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
Комик Слепаков* поддержал Израиль и написал, что «мы выстоим»
*Признаны иностранными агентами на территории РФ.
Евгения Парфентьева