Минюст признал журналиста Дмитрия Губина* иностранным агентом

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Советский и российский журналист Дмитрий Губин признан иностранным агентом, соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
Журналист успел поработать в таких известных СМИ как: журнал «Огонёк», «Радио России», «Вести» на РТР, «Маяк 24» и многих других. Он брал интервью у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и работал продюсером Русской службы BBC в Лондоне.
«(Губин*) распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации», - сообщается на сайте Минюста.
Также отмечается, что журналист участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.
Читайте также:
С 7 октября в палестино-изральском конфликте погибли не менее 36 журналистов
УВКПЧ ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов
Федерация журналистов IFJ призвала Израиль прекратить «бойню» сотрудников СМИ
*Признан иностранным агентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева