Минюст РФ исключил из реестра иноагентов более 60 человек и юрлиц

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Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных агентов более 60 физических и юридических лиц, об этом сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании в Госдуме.
«Я не считаю, что ныне действующий закон (об иностранных агентах) по своей сути является репрессивным. Наш закон прежде всего направлен на профилактику», - прокомментировал ситуацию Чуйченко.
Он также напомнил, что в настоящий момент в российском реестре иностранных агентов находится порядка 700 физических и юридических лиц.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева