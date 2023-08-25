Минюст РФ снял с информагенства «Росбалт» статус иноагента

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Минюст удалил из списка иноагентов юридическое лицо информагентства «Росбалт». Об этом сказано на сайте ведомства.
Это сделано из-за прекращения получения компанией денежных средств и иных форм помощи от иностранных источников.
В октябре 2021 года Минюст РФ внёс информагенство «Росбалт» в перечень иноагентов за получение денежных средств из иностранных капиталов, а также за публикацию материалов СМИ, признанных иноагентами.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 25 августа, Минюст пополнил список иноагентов ещё шестью лицами, среди которых политолог Кирилл Рогов, блогер Александр Штефанов, издание «Довод» и другие.
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*включены Минюстом РФ в перечень иноагентов
В октябре 2021 года Минюст РФ внёс информагенство «Росбалт» в перечень иноагентов за получение денежных средств из иностранных капиталов, а также за публикацию материалов СМИ, признанных иноагентами.
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*включены Минюстом РФ в перечень иноагентов
Анастасия Чинкова