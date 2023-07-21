Минюст России обновил список иноагентов

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-продюсера «Нашего радио» и ведущего «Дождя» Михаила Козырева* и политика Константина Борового*.
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
По данным Минюста, Михаил Козырев* высказывался с критикой СВО, проводимой на Украине, а также выступал против введения закона о запрете ЛГБТ.
Накануне, в Госдуме выступили с инициативой о введении наказания за помощь иноагентам. В отношении потенциальных помощников таких лиц, предложено ввести административную ответственность.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
По данным Минюста, Михаил Козырев* высказывался с критикой СВО, проводимой на Украине, а также выступал против введения закона о запрете ЛГБТ.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Анастасия Крестьянова