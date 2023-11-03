Минюст включил в реестр иноагентов трех журналистов

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Минюст РФ признал иноагентами ряд российских журналистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в реестр иноагентов попали журналисты Дмитрий Губин, Дмитрий Еловский, Андрей Солдатов. А также в список были включены юрист, блогер Кирилл Качур и политолог Мария Снеговая. В ведомстве пояснили, что все перечисленные лица проживают за рубежом.
Сообщается, что из реестра иностранных агентов была исключена региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык» по причине ее ликвидации.
Напомним, 1 декабря прошлого года в РФ вступил в силу закон, который регулирует деятельность иностранных агентов.
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Сообщается, что из реестра иностранных агентов была исключена региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык» по причине ее ликвидации.
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Екатерина Коршунова