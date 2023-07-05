Минюст включило Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций

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Организацию Всемирный фонд дикой природы (WWF) уже признали иноагентом, нежелательной её также назвала Генеральная прокуратура.
Всемирный фонд дикой природы является швейцарской транснациональной общественной организацией, которая занимается сохранением, исследованием и восстановлением окружающей среды.
Минюст включил Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций в России.
Ранее Генпрокуратура в результате проведенной проверки установила, что деятельность организации, которая позиционирует себя как природоохранная и экопросветительская выполняла иные функции. По информации ведомства, компания использовалась в качестве прикрытия для реализации проектов, связанных с формированием угроз России в экономической сфере.
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Мария Фирсова