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Минюст внёс в реестр иноагентов журналиста Шелина* и политика Малова*

10 ноября 2023, 21:06
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Журналист Сергей Шелин (Колдобский)* и псковский политик Алексей Малов* признаны иностранными агентами, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста.
Студенческий журнал «Гроза»** и медиапроект «Кедр.медиа»** также признали СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.

Сергей Шелин* (настоящая фамилия - Колдобский) начал свою карьеру ещё в советское время, успев поработать редактором во многих питерских СМИ, а также ведущим на ТРК «Петербург». Является членом Санкт-Петербургского союза журналистов, а также членом Санкт-Петербургской академии журналистов. По информации Минюста РФ, он «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов».


Отмечается, что он также сотрудничал со СМИ, которое выполняет функцию иноагента и работал корреспондентом для иностранного СМИ.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
#иностранный агент
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#журналист
#политика
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Сотрудников органов внутренних дел Дубны наградили за успехи в службе
10 ноября 2023, 21:30

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Торжественная церемония прошла в КМЦ «Инициатива».
«Мы живём в непростое время, каждый день приносит новые вызовы и угрозы. Но сотрудники полиции стоят на защите главных ценностей нашего общества, жизни, здоровья и благополучия граждан. Поздравления принимали и действующие работники, и наши уважаемые ветераны – все, кто выбрал делом своей жизни службу в полиции», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Глава муниципалитета вручил почётные грамоты и благодарности отличившимся правоохранителям. Он пожелал им успехов в службе, семейных радостей, поменьше рутины и побольше приятных событий.
 
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#полиция
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#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В Котельниках открыли новый корпус детсада «Маргаритка» на 350 дошкольников
10 ноября 2023, 21:19

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

В микрорайоне Котельников Парковый торжественно открыли новый корпус детского сада «Маргаритка». Он рассчитан на 350 воспитанников, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«Разнообразные игрушки, современное развивающее оборудование, цифровые обучающие комплексы – детсад обеспечен всем необходимым для работы с дошколятами. Для малышей созданы условия, которые позволят им качественно подготовиться к следующему этапу обучения. Это просторные яркие групповые и спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблок полного цикла и блок медицинский», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что для родителей организовали экскурсию по зданию садика, а для детей – анимационная программа и шоу мыльных пузырей.

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#московская область
#подмосковье
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Канада ввела санкции против шести компаний РФ, в том числе «РЕН ТВ» и «Известий»
10 ноября 2023, 20:19

Фото: iStock/Mihrzn

Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из России, об этом сообщается в заявлении канадского МИД.
В числе прочих под канадские санкции попали российские средства массовой информации, такие как: «Известия», «Парламентская газета» и телеканал «РЕН ТВ».

Антироссийские санкции коснулись и физических лиц. Под них попали – бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, российский политолог Дмитрий Суслов и певицу Жасмин (Сару Шор).

При этом, вчера директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что в Евросоюзе осознали неэффективность антироссийских санкций, о чём уже неоднократно заявляли в РФ.

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#политолог
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#запад
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В Киргизии официально запретили менять отчество на матчество
Конституционный суд Киргизии запретил менять отчество на матчество
10 ноября 2023, 20:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Конституционный суд Киргизии отменил своё же, принятое ранее, решение и вновь запретил менять отчество на матчество, соответствующий документ опубликован на официальном сайте суда.
В июле 2023 года суд принял решение, согласно которому граждане Киргизии, достигшие 18-ти летнего возраста, при исключительных обстоятельствах, имеют право поменять своё отчество на матчество в официальных документах. 

Это решение вызвало массу общественного негатива и отрицания, в связи с чем, полгода спустя, Конституционный суд самостоятельно отменил своё же решение, вновь оставив в документах киргизов возможность носить исключительно отчество. 

«Данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа», - сообщается в обнародованном судом документом.

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#традиции
#право
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Глава Дубны Тихомиров обсудил проблемы округа с сотрудниками компании «Каплекс»
10 ноября 2023, 19:55

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с сотрудниками компании по производству кабелей «Каплекс». Проектная мощность предприятия превышает 5 тыс км в месяц.
«В коллективе работают 47 человек. Рассказал о текущих делах и задачах на 2024 год, в том числе о крупных федеральных программах и президентских проектах, в которых Дубна участвует впервые. Много вопросов было по благоустройству. Среди работников – жители и правого, и левого берегов. Каждого интересовало, что будет выполнено в его районе и дворе», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.  
Другими темами стали проблемы ЖКХ, уличное освещение, ямочный ремонт, выделение земельных участков для многодетных семей, а события в культурной и спортивной жизни муниципалитета.   Тихомиров вручил почетные грамоты за добросовестный труд лучшим специалистам.
 
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#дубна
#предприятие
#производство
#московская область
#подмосковье
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На выставке «Россия» состоялась свадьба сотрудников космодрома Восточный
10 ноября 2023, 19:40

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

На международной выставке-форуме «Россия» прошла одна из самых необычных свадеб, которую организовали для сотрудников космодрома Восточный, об этом пишет «РИА Новости».
Как рассказали в агентстве, свадьба состоялась 10  ноября в павильоне «Космонавтика и авиация».

Браком сочетались сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко. Отмечается, что даже в таких необычных условиях организаторы смогли соблюсти все особенности, присущие брачной церемонии. 

Это не последняя свадьба, которая состоится в рамках выставки «Россия». Совсем скоро проведут старообрядческую свадьбу для молодожёнов из Забайкальского края, а также традиционная якутская церемония.

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#вднх
#космос
#москва
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В Химках устраняют повреждение снабжающего теплом более 20 зданий трубопровода
10 ноября 2023, 19:30

Фото: администрация г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с вице-губернатором Подмосковья Евгением Хромушиным провёл заседание штаба по вопросам отопления. На встречу пригласили жителей домов на улицах Микояна, Зелёной, Маяковского, Пролетарской и Юбилейном проспекте. Сначала отопительного сезона там наблюдались перебои в подаче тепла.
«В нашем округе более 1,4 тыс многоквартирных домов подключены к центральному отоплению. В 200 из них были прорывы, неполадки в тепловых пунктах или изношенное инженерное оборудование», – написал Волошин в своём телеграм-канале.  
Он отметил, что сегодня у дома №5 по улице 9 Мая устраняют повреждение магистрального трубопровода, который обеспечивает теплом и горячей водой 22 многоэтажки и социальные объекты. 
«Чтобы не ограничивать подачу теплоснабжения, установили байпас. То есть пока ведутся работы, дома отапливаются по резервной схеме», – пояснил глава муниципалитета.
Он напомнил, что для жителей в округе запущена единая горячая линия по вопросам теплоснабжения: 7 (495) 793-01-01. Операторы передают каждое обращение управляющим компаниям и Мосэнерго.
 
Как отметил Волошин, это уже 73-й штаб. Их проводят ежедневно утром и вечером, обсуждают обращения жителей и контролируют работу аварийных бригад. Также каждый день представители администрации мониторят ход восстановительных работ ТСК «Мосэнерго».
 
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#теплотрасса
#ремонт
#московская область
#подмосковье
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Юные победители «Большой перемены» вернулись в Петербург из Артека
10 ноября 2023, 19:19

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В Санкт-Петербург из Крыма вернулись победители всероссийского конкурса «Большая перемена», которых наградили поездкой в «Артек».
Комитет по образованию города сообщил, в финале конкурса приняли участие 1 500 школьников со всей страны. В то время как из Санкт-Петербурга 25 ребят стали победителями, а 58 – призёрами.

Кроме того, тех ребят, кто прошёл в финал «Большой перемены, пригласили в Москву на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Как передаёт «Петербургским дневник», победители форума, помимо поездки в «Артек», получили и денежный приз, которое можно потратить на образование или развитие стартапа.

Вернувшиеся в Петербупрг из «Артека» ребята рассказали, что поездкой остались довольны.

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#образование
#школьники
#победители
#крым
#санкт-петербург
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Глава Истры Витушева проконтролировала благоустройство парка «Фабричный»
10 ноября 2023, 19:05

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проконтролировала ход работ на очередном этапе благоустройства парка «Фабричный» в Дедовске. В этом году там завершилось устройство новой входной группы.
«Это лицо нашего парка, то, что в первую очередь будут видеть жители и гости при посещении общественного пространства. Основной акцент был сделан на архитектурном облике объекта. В вечернее время входная группа будет радовать посетителей ещё и иллюминационной подсветкой. Архитекторы постарались на славу и справились с задачей на пять», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
По её словам, помимо входной группы, в парке также обновили ограждение, установили недостающие секции. Также по просьбам жителей в зонах отдыха смонтировали дополнительные парковые скамейки. В будущем году для удобства посетителей планируют ещё увеличить их число. 

В октябре в парке открылось кафе, где можно перекусить и выпить горячего чая или кофе. Ближайший этап обновления парка – обустройство катка с искусственным льдом. 
«Это давний запрос от жителей Дедовска. Открытие запланируем к концу года. Площадь катка превысит 750 кв м. Там будет новогодняя иллюминация в стиле «Зима в Подмосковье». Кроме того, в рамках подготовки парка к новогодним праздникам обустроим красочные фотозоны. И конечно, по традиции будет работать почта Деда Мороза», – добавила Витушева. 
К новогодним каникулам для юных жителей подготовят интересную досуговую программу.

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