Минюст внёс в реестр иноагентов журналиста Шелина* и политика Малова*

Фото: iStock/Akintevs
Журналист Сергей Шелин (Колдобский)* и псковский политик Алексей Малов* признаны иностранными агентами, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста.
Студенческий журнал «Гроза»** и медиапроект «Кедр.медиа»** также признали СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.
Сергей Шелин* (настоящая фамилия - Колдобский) начал свою карьеру ещё в советское время, успев поработать редактором во многих питерских СМИ, а также ведущим на ТРК «Петербург». Является членом Санкт-Петербургского союза журналистов, а также членом Санкт-Петербургской академии журналистов. По информации Минюста РФ, он «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов».
Отмечается, что он также сотрудничал со СМИ, которое выполняет функцию иноагента и работал корреспондентом для иностранного СМИ.
Читайте также:
«Что они делали на границе?» В Израиле обвинили западных журналистов в сговоре с ХАМАС
Мужчина, который угрожал жене военкора Александра Коца, задержан
Tagesschau: Немецких журналистов телеканала ARD задержали израильские военные
*Признан иностранным агентом на территории РФ
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
Сергей Шелин* (настоящая фамилия - Колдобский) начал свою карьеру ещё в советское время, успев поработать редактором во многих питерских СМИ, а также ведущим на ТРК «Петербург». Является членом Санкт-Петербургского союза журналистов, а также членом Санкт-Петербургской академии журналистов. По информации Минюста РФ, он «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов».
Читайте также:
«Что они делали на границе?» В Израиле обвинили западных журналистов в сговоре с ХАМАС
Мужчина, который угрожал жене военкора Александра Коца, задержан
Tagesschau: Немецких журналистов телеканала ARD задержали израильские военные
*Признан иностранным агентом на территории РФ
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
Евгения Парфентьева