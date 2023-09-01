Минюст внёс в список иноагентов главреда «Новой газеты» Муратова* и комика Белого*

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Минюст РФ внёс в реестр иноагентов главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что Минюст расширил реестр иноагентов и включил в него политолога Кирилла Рогова*, блогера Александра Штефанова*, журналиста Константина Эггерта* и издание «Довод»*.
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Анастасия Чинкова