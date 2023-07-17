Минздрав Египта заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за «неизвестной» болезни

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Министр считает, что причин для страха нет, так как эта болезнь не является заразной.
В легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.
Отмечается, что в России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.
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