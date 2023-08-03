Минздрав опроверг данные о том, что некоторые виды помощи станут платными

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг информацию о планируемом введении платы за некоторые виды медицинских услуг в стране.
«Сообщения о том, что медицинская помощь может стать платной, не отражают реальность и представляют собой не более чем некомпетентное толкование нормативного акта, которое было распространено некоторыми СМИ», — цитирует Кузнецова РИА Новости.Он подчеркнул, что все виды медицинских услуг, включая экстренную, неотложную и плановую помощь, как в стационаре, так и на амбулаторной основе, а также лекарственное обеспечение в стационарных условиях, будут продолжать предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.
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