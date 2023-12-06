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Минздрав оценил ситуацию с микоплазменной инфекцией в России

Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая
06 декабря 2023, 12:24
JHDT Stock Images LLC

JHDT Stock Images LLC

Микоплазменная инфекция в России абсолютно управляемая. Об этом сообщил министр России Михаил Мурашко.
По его словам, в стране достаточно препаратов для подавления заболевания. Он также отметил, что спектр лекарств достаточно широк. Глава ведомства заверил, что диагностика заболевания и способы лечения понятны, поэтому ситуация находится под контролем.

Прежде сообщалось, что Роскомнадзор выявил несколько случаев заболевания инфекцией в России. В ведомстве также отметили, что ситуация контролируема и поводов для беспокойства в настоящий момент нет.


О том, кто подвержен заболеванию, у кого чаще всего выявляют микоплазменную инфекцию,и как защитить себя от вируса, читайте в материале «Радио 1».

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#болезнь
#роскомнадзор
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#заболевания
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Дума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах и запрете мобильных
ГД приняла поправку о введении обязательного урока труда в школах с 1 сентября
06 декабря 2023, 12:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла поправку о введении обязательного урока труда в российских школах с 1 сентября будущего года. Кроме того, одобрен законопроект об ограничении использования телефонов в школах.
Авторами инициативы о запрете пользования мобильными телефонами на уроках стал Вячеслав Володин. Уточняется, что ученики смогут использовать смартфоны для совершения экстренного вызова или в случаях, когда возникает опасность жизни или здоровью. 
Пользоваться в образовательных целях мобильными устройствами пользоваться будет также нельзя. 
 
Также с 1 сентября 2024 года ученики российских школ будут обучаться новой дисциплине. Обязательный урок труда позволит школьникам сделать что-то своими руками и проявить себя, отмечают авторы инициативы. 
 
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#вячеслав володин
#ученики
#мобильная связь
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Частным клиникам хотят законодательно запретить проводить аборты
Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в ГД весной
06 декабря 2023, 12:22

Фото: iStock/Inside Creative House

Российским частным клиникам могут на законодательном уровне запретить проводить аборты. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время в Госдуме разрабатывают законопроект о выводе абортов из перечня предоставляемых частными клиниками услуг. 

Помимо этого планируется сократить срок, при котором возможно прервать беременность. 

Предполагается, что законопроект будет внесён в Госдуме во время весенней сессии. 

Ранее заместитель председателя нижней палаты парламента Пётр Толстой предложил выдавать премии врачам, которым удастся отговорить пациентку от аборта. Дополнительные выплаты могут составить 20-30 тысяч рублей. 

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#аборт
#клиника
#россия
#госдума
#запрет
#законопроект
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«Уральские авиалинии» уволят пилотов, посадивших самолёт в поле
«Уральские авиалинии» попросили пилотов, посадивших самолёт в поле, уволиться
06 декабря 2023, 12:08

Фото: РИА Новости/РИА Новости

В компании «Уральские авиалинии» попросили уволиться пилотов, которые посадили самолёт А320 в поле под Новосибирском. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что 12 сентября самолёт, следовавший по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку в поле. Произошёл отказ гидравлической системы, в результате чего пилоты не смогли приземлиться в аэропорту назначения. Они приняли решение лететь до аэропорта в Новосибирске, где взлётно-посадочная полоса удобнее. Однако экипаж судна неправильно рассчитал топливо и самолёт с 159 пассажирами посадили в поле. 

Пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семёнову предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. 

Мать Белова уже подтвердила уход своего сына из компании «Уральские авиалинии». 

Отметим, что расследование инцидента продолжается. 

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#самолет
#пилот
#увольнение
#россия
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«Сидела на коленях у Сталина»: от чего умерла актриса Татьяна Владимирова
В Москве скончалась актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова
06 декабря 2023, 11:58

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В Москве скончалась актриса театра и кино Татьяна Владимирова. Народной артистке было 73 года. Что стало причиной внезапной смерти женщины, что о ней говорят коллеги и какими ролями она запомнилась зрителю, расскажет редакция «Радио 1».

Татьяна Владимирова: биография, карьера 


Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Ее отец был военным, а мать – связистом. В одном из интервью артистка рассказывала, что из-за службы отца, ее детство проходило в Москве, куда семья часто приезжала в командировки. Проживало семейство в одном доме со Сталиным. 

В Москве умерла актриса Солодовникова
В Москве умерла актриса Солодовникова

«Я жила на третьем этаже, а на четвертом этаже жила Светлана Аллилуева (дочь Иосифа Сталина – прим.ред). Поэтому у меня есть одна история, что я в три года сидела на коленях у Иосифа Виссарионовича Сталина, но я думаю, что я это сама придумала», — рассказывала артистка. 
 
В 1973 году Владимирова окончила Школу-студию МХАТ и получила работу в кукольном театре. Вскоре она познакомилась с режиссером Феликсом Григорьяном и переехала с ним в Томск. Артистка переезжала из города в город со своим супругом пока однажды не узнала, что у мужа есть другая женщина. Забрав с собой сына, Владимирова вернулась в Москву. Актриса устроилась в театр Et Cetera, где работала до последних дней жизни. 

Коллеги Татьяны Владимировой рассказали об артистке 


Сообщение о смерти артистки появилось на сайте театра Et Cetera, где она проработала более 30 лет. 
 
Коллеги актрисы рассказали, что все свои роли Владимирова играла восхитительно. Коллеги театра выразили сожаление об уходе актрисы и заявили, что ее все любили. В пресс-службе театра добавили, что Владимирова была мудрой, веселой и легкой в общении. 

Известные роли Татьяны Владимировой 


Свою выдающуюся роль Владимирова сыграла в спектакле «Пожары». Она также снималась в «Дяде Ване», «Женитьбе», «Грозе», «Вишневом саде». Зрителям артистка больше всего полюбилась по ролям в сериалах «Склифосовский», «Секретарша», «Топи» и «Чокнутая». 

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева

Названа причина смерти актрисы Татьяны Владимировой 


Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Владимирова скончалась в возрасте 73 лет. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе театра, где до последних дней жизни трудилась актриса. 

В учреждении культуры не назвали дат прощания с актрисой, сообщив, что эта информация будет оглашена позже.
 
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#кино
#театр
#болезнь
#актриса
#смерть
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С начала года подмосковный портал госуслуг помог записаться на ТО 19 тыс раз
06 декабря 2023, 11:42

Фото: Фотобанк МО

С начала года жители Московской области 19 тыс раз воспользовались онлайн-записью на техосмотр на портале госуслуг региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Чтобы записаться на ТО автомобиля, нужно открыть региональный портал, выбрать ближайший пункт и заполнить короткую форму. Сервис доступен для автовладельцев уже два года», – сказала глава министерства Надежда Куртяник.
За онлайн-услугой записи на ТО могут обратиться владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тягачей, мотоциклов, мопедов, транспортных средств с прицепами и полуприцепами. 
 
Сервис доступен на главной странице регионального портала. Для записи нужно авторизоваться через ЕСИА, указать данные о транспортном средстве, выбрать ближайший пункт, дату и время. На электронную почту поступит подтверждение записи. 
 
Получить подробную информацию о сервисе и изучить карту пунктов ТО можно по ссылке.

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#надежда куртяник
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#портал
#техосмотр
#то
#автомобиль
#московская область
#подмосковье
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Умерла актриса из сериала «Глухарь» Корнилова
06 декабря 2023, 11:26

Фото: istock/SergeyPankratov

85-летняя актриса Елена Корнилова умерла в Москве.
SHOT сообщает, что труп артистки обнаружила медсестра пансионата для пожилых. 85-летнюю Елену Корнилову родственники поместили в дом престарелых на Большой Филёвской. В последнее время она жаловалась на плохое самочувствие и слабость.

Тело актрисы обнаружили примерно через два часа после наступления смерти. Причину смерти выясняют. 

Елена Корнилова снималась в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в отечественных детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота». 

Ранее сообщалось, что 77-летний актёр Сергей Кустов скончался 3 декабря. Он был известен по работе в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также актёр сыграл роль в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году.

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#актриса
#новости
#кино
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В Росавиации заявили о приостановке эксплуатации 37 вертолётов из-за подделок
«Известия»: Росавиация временно остановила эксплуатацию 37 вертолётов
06 декабря 2023, 10:41

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Росавиация временно приостановила эксплуатацию 37 вертолётов, выпущенных в 2022 году на Казанском вертолётном заводе (входит в холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что приостановлена эксплуатация 27 вертолётов Ми-8МТВ-1 и 10 «Ансат-СК». 

Мера принята в связи с тем, что удалось доказать использование резины с поддельными паспортами качества. 

В Росавиации отметили, что соответствующие директивы предписывают проведение проверки и замены прокладок на новые, промывки топливной системы, наземной гонке двигателей и контрольному облёту. На данный момент порядка 80% вертолётов уже прошли все стадии этой работы.

В госкорпорации добавили, что контрафактные резиновые пластины для прокладок были поставлены ещё в августе прошлого года. После обнаружения дефекта были проведены испытания, которые подтвердили подделку. Все изделия этой партии были помещены в изолятор брака, а уже использованная продукция изъята и заменена на новую на уже готовых вертолётах. 

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#росавиация
#вертолёты
#ростех
#проверка
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Девять катков будут работать в этом сезоне в Серебряных Прудах
06 декабря 2023, 10:34

Фото: администрация г. о. Серебряные Пруды

Девять катков и хоккейных коробок будет подготовлено для жителей и гостей городского округа Серебряные Пруды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Четыре из них оснащены раздевалками и имеют освещение, на одном – в спорткомплексе «Молодёжный» – предусмотрели прокат инвентаря и музыкальное сопровождение.
 
Самая большая площадка находится в микрорайоне Южном села Узуново – 1932 кв м. Её заливка уже началась. Кроме того, стартовала подготовка площадки в спорткомплексе «Молодёжный».
 
Катки и хоккейные коробки будут организованы в Серебряных Прудах на ул. Школьной (СК «Молодежный»); в микрорайоне Западный; в посёлке Успенский на ул. Заводской; деревне Шеметово; сёлах Петрово, Узуново (две площадки), Глубокое и Мягкое.
 
Отметим, что в рамках зимнего сезона для жителей и гостей Московской области будет доступно более 800 катков.

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#зима
#зима в подмосковье
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В КВЦ «Патриот» проходит итоговый форум «Молодой специалист – строитель будущего»
06 декабря 2023, 10:18

Фото: Радио 1

5-6 декабря в КВЦ «Патриот» Московской области проходит итоговый форум 2023 года «Молодой специалист – строитель будущего».
Молодежный форум нацелен на создание новго квалифицированного кадрового состава в строительной сфере страны, одна из главных задач мероприятия, это привлечение молодых специалистов и повышение компетенций юных строителей.  

Фото: Радио 1
 
Отметим, что форумы «Молодой специалист – строитель будущего» уже состоялись в 10 регионах. Общее число участников более 10 500 человек: 7000 студентов, 1700 школьников, более 500 компаний-работодателей и 560 преподавателей.
 
«На таких мероприятиях у подростающего поколения есть возможность поработать с инновационным оборудованием, попробовать свои силы на симуляторах и стать участником ярмарки вакансий, где есть шанс найти работу по направлению подготовки», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Фото: Радио 1
  
Для школьников в программе были профориентационные мероприятия и обучающие мастер-классы, для студентов – круглые столы со специалитсами отрасли, встречи с работодателями и наставниками, ярмарка вакансий, экскурсии на строительные площадки Подмосковья. В ходе мероприятия участникии узнавали о перспективах развития молодых специалистов на предприятиях области, востребованности строителей на рынке труда, о необходимых для развития карьеры навыках и актуальных программах обучения.

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#школьники
#строительство
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