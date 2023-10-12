Минздрав поддержал идею МЧС о разрешении курить вейпы только в спецместах

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МЧС РФ предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах. Предложение поддержали медики, пишет «АиФ».
Замначальника Управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков отметил, что территории, где курение табака и потребление никотинсодержащей продукции запрещено, указаны в ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
Он добавил, что в той же статье говорится об исключениях, где организация мест для курения допускается.
По словам Зыкова, такая мера может быть воспринято общественностью позитивно, так как позволит защитить людей от воздействия табачного дыма и снизит потребление табака на 13-15%.
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Он добавил, что в той же статье говорится об исключениях, где организация мест для курения допускается.
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