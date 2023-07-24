В Минздраве подтвердили выписку пострадавшей на Крымском мосту девочки

Фото: iStock/Chinnapong
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю Ангелину выписали из больницы. Она находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается», - цитирует РИА Новости Кузнецова.
Напомним, ранее о том, что Ангелину выписывают из больницы сообщил Telegram-канал «112». По его данным, 14-летняя Ангелина уже полностью восстановилась после ЧП и больше не нуждается в помощи врачей. При этом уточняется, что ей уже сообщили о гибели её родителей. Также подчеркивается, что девочка находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Из медицинского учреждения Ангелину заберут родственники.
Читайте также:
Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
В Новом Осколе состоялась церемония прощания с погибшими на Крымском мосту
Элина Позднякова